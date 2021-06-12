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ГИБДД РФ пояснила автоводителям, как ставить на учет машину с дополнительным оборудованием

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Ранее автомобили у дилеров можно было приобрести без дополнительного оборудования, но в связи с дефицитом на рынке это стало почти невозможным.

О том, с чем столкнутся автомобилисты и будут ли у них проблемы с регистрацией авто с дополнительным оборудованием рассказали журналисты Autonews.ru, которые обратились в ГИБДД.

ГИБДД пояснила автоводителям в РФ, как ставить на учет машину с дополнительным оборудованием, отметив, что на деле все намного проще чем кажется.

Согласно новым правилам, дополнительное оборудования от дилера теперь требует регистрации, а значит нужно пройти тестирование в испытательной лаборатории, после чего зарегистрировать машину с изменениями в ГИБДД.

Представители ГИБДД в свою очередь спешат успокоить автомобилистов, отмечая, что никаких рисков, связанных с отказом в регистрации в связи с наличием «допов» нет и быть не может.

Дело в том, что официальный дилер это источник, который знает, есть ли возможность устанавливать дополнительное оборудование в машину.

Если оно предусмотрено конструкцией автомобиля, то никаких проблем не будет. В правилах Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» говорится о необходимости регистрации дополнительного оборудования, не предусмотренного производителем.

Как отметили в МВД:

«Данные о заявленной изготовителем конструкции должны быть основаны на официальной информации, которая содержится в одобрении типа транспортного средства, руководстве по его эксплуатации либо может быть получена из источников, обладающих официальной информацией об автомобилей, в случаях отсутствия указанных документов. К таким источникам могут быть отнесены: изготовитель автомобиля, представитель изготовителя или иное уполномоченное ими лицо (например, официальный дилер), а также орган по сертификации или испытательная лаборатория».

 

Источник

Tvoe-avto.com
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