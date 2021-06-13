Компания Lexus представила кроссовер Lexus NX новой генерации

Lexus представила новое поколение компактного кроссовера NX. Это второе поколение модели, которое к концу текущего года уже появится на российском рынке.

На глобальном рынке старт продаж Lexus NX намечен на ноябрь-декабрь.

Новинка очень сильно отличается от предыдущего поколения, при этом она осталась узнаваемой.

По заявлению представительства компании, в новом NX 95% деталей разработано с нуля.

Lexus NX увеличился в размерах и получил самые современные системы безопасности.

Теперь премиальный кроссовер комплектуется 20-дюймовыми колесными дисками, также в нем используется новая фирменная эмблема спереди, а сзади название марки.

Салон городского кроссовера полностью новый, и в нем появилось рулевое колесо с сенсорными кнопками, цифровая панель приборов и 14-дюймовый экран мультимедийной системы.

Также была добавлена атмосферная настраиваемая подсветка и более компактный селектор коробки передач. Еще в автомобиле сразу реализовали дистанционное управление некоторыми функциями автомобиля и комплекс безопасности Lexus Safety System+.

Новое поколение будет предлагаться с турбированным 2,4-литровым 279-сильным мотором и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод будет полный. Будет еще предлагаться версия с 2,5-литровым мотором мощностью 199 л.с.



Гибридных версий будет две — NX 350h и NX 450h+. Первая получила силовую установку мощностью 244 л.с., а вторая модификация способна генерировать 306 л.с.