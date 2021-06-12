Где покупать акции компаний, чтобы быстро заработать на покупку нового авто

Многие граждане нашей страны, на сегодняшний день, заинтересованы в вопросе приобретения акций всемирно известных компаний, и это – не спроста. В последнее время, на фондовых рынках происходит буквально безумие, которое дает возможность в кратчайшие сроки солидно увеличить свой собственный капитал. Котировки буквально взлетают за считанные дни, и уровень прибыльности некоторых финансовых инструментов достигает роста в 500% годовых. Конечно, далеко не все акции одинаково прибыльны, и поэтому, сегодня мы решили рассказать, как именно необходимо выбирать активы для покупки, и где покупать акции компаний выгодней всего.

Какие акции покупать выгодно?

Все существующие фондовые активы, можно условно разделить на несколько категорий: быстрорастущие, перспективные и стагнирующие. Новички, зачастую интересуются первыми, ведь такие бумаги могут расти на 100-300% в год, и давать солидную прибыль. Однако, на самом деле, инвестиция в такие бумаги – зачастую ошибка. К примеру, многие интересуются, как купить акции Microsoft, учитывая тот факт, что данный актив за последний год подорожал в несколько раз. При этом, будущий инвестор не учитывает, что сейчас актив находится на пике, и в ближайшее время уйдет на коррекционный период. Таким образом, инвестируя в данную бумагу, вы сможете заработать исключительно в долгосрочной перспективе, и быстрого роста капитала – не увидите. Поэтому, мы советуем выбирать перспективные бумаги, те, которые не имеют существенного роста сейчас, но просто обязаны повысить свою стоимость в будущем. Например, из-за развития индустрии электромобилей, повышается спрос на литий, и с каждым годом, компании, занимающиеся его добычей, солидно прибавляют в стоимости. Как только доля рынка наберет критическую массу, акции данных компаний – буквально взлетят.

Как покупать акции мировых компаний

Как известно, жители нашей страны, имеют полный доступ исключительно к национальной фондовой бирже, на которой попросту не продаются ценные бумаги мировых компаний. Для приобретения таких акций, необходимо иметь статус квалифицированного инвестора, который открывает возможность инвестировать в заграничные активы напрямую. Однако, для физических лиц, доступен способ вложения через брокерские платформы, выступающие посредником при проведении транзакций. Большинство брокеров, также предоставляет доступ к Форекс.