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Водителям в РФ рассказали, что делать, если машина заглохла на железнодорожных путях

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Именно в летний период резко увеличивается количество ДТП на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Старые автомобили неожиданно глохнут на переезде, или у них случаются серьезные поломки, из-за которых невозможно оперативно освободить переезд.

В пункте 15.5 ПДД подробно расписаны действия водителя, если автомобиль перегородил путь на железнодорожном переезде.

Водителю и пассажирам следует освободить салон автомобиля и постараться его убрать с рельсов. Если это невозможно, то нужно в обе стороны отправиться людям для подачи предупредительного сигнала машинисту поезда.

Отойти от переезда нужно приблизительно на два километра. В темное время суток сигнал машинисту можно подать фонариком смартфона или факелом, если с собой нет ни первого, ни второго, то человеку можно махать рукой по кругу.

Водитель на переезде должен сигналить клаксоном три коротких гудка и один длинный.

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