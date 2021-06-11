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Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla

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Помимо мощной силовой установки в Model S Plaid появилась новая вычислительная система, способная запускать современные игры.

Tesla представила свой флагманский электрокар Model S, который получил приставку к названию Plaid и является самым мощным серийным электрокаром в мире.
Автопроизводитель прием заказов на Model S Plaid начал еще до официальной презентации. В США его можно было приобрести по цене от 129 990 долларов.

Новый лифтбек получил силовую установку мощностью 1020 лошадиных сил, а это позволило автомобилю совершать спринт от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды, что даже быстрее чем бензиновые гиперкары.

Максимальная скорость Model S Plaid составляет 321 км/ч.

На одном заряде Plaid может проехать до 627 километров, причем он получил возможность от быстрой зарядки за 15 минут пополнить запас хода на 300 км пути.

Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla

Помимо мощной силовой установки в Model S Plaid появилась новая вычислительная система, способная запускать современные игры.

В салоне вместо прежнего экрана теперь устанавливается 17-дюймовая панель с разрешением 2200х1300 точек.

Напомним, Tesla еще готовила версию Plaid+ у которой была установлена еще боле мощная силовая установка и увеличен запас хода, но в итоге в компании решили повременить с выходом этой модели.

Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla

tesla Tesla Model S Plaid
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