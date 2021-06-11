Представлен новый мощный электрический седан Model S Plaid от Tesla

Помимо мощной силовой установки в Model S Plaid появилась новая вычислительная система, способная запускать современные игры.

Tesla представила свой флагманский электрокар Model S, который получил приставку к названию Plaid и является самым мощным серийным электрокаром в мире.

Автопроизводитель прием заказов на Model S Plaid начал еще до официальной презентации. В США его можно было приобрести по цене от 129 990 долларов.

Новый лифтбек получил силовую установку мощностью 1020 лошадиных сил, а это позволило автомобилю совершать спринт от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды, что даже быстрее чем бензиновые гиперкары.

Максимальная скорость Model S Plaid составляет 321 км/ч.

На одном заряде Plaid может проехать до 627 километров, причем он получил возможность от быстрой зарядки за 15 минут пополнить запас хода на 300 км пути.

Помимо мощной силовой установки в Model S Plaid появилась новая вычислительная система, способная запускать современные игры.

В салоне вместо прежнего экрана теперь устанавливается 17-дюймовая панель с разрешением 2200х1300 точек.

Напомним, Tesla еще готовила версию Plaid+ у которой была установлена еще боле мощная силовая установка и увеличен запас хода, но в итоге в компании решили повременить с выходом этой модели.