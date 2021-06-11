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BMW объявила о повышении цен на свои автомобили в РФ в среднем на 1,9%

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Российский офис немецкой марки официально объявил, что пересмотры прайсы на свои автомобили и изменит стоимость машин в большую сторону.

BMW объявила о повышении цен на свои автомобили в РФ в среднем на 1,9%. Так, удорожание затронет автомобили, выпущенные с 1 июля, а также модели, собранные с 1 августа.

Наряду с изменением стоимости, будут скорректированы доступные линии исполнения отдельных моделей, а еще изменится список их оснащённости.

Новые цены на автомобили уже обнародованы, причем отдельно в компании отметили, что для моделей BMW X3, X4, X5 M, X6 M, и некоторых версий BMW 3 серии, увеличенная стоимость затрагивает экземпляры, выпущенные с 1 августа.

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