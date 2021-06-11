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Ульяновский автозавод представил внедорожник «Патриот» в версии «Охотник»

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Ульяновский автомобильный завод разработал новую специальную версию для своего внедорожника «Патриот».

Новинка получила название «Охотник» и создавалась на базе самой дорогой комплектации Патриота. Новая спецверсия получила все необходимое для выездов на лоно природы.

Как отметили в компании, выпуском новой модификации будет заниматься одно из партнерских предприятий. Сколько экземпляров новинки планируется выпустить, а также какой ценник она получила, не сообщается.

Итак, в отличие от обычного внедорожника в версии «Люкс Премиум Автомат» вариант «Охотник» отличается наличием экспедиционного оборудования, а именно внедорожной резины BFGoodrich All-Terrain T/A, защитного покрытия Raptor, багажника на крыше с дополнительной «люстрой», набором инструментов, лебедки и силовыми порогами.

В движение автомобиль приводится 2,7-литровым двигателем мощностью 150 л.с., который работает в паре с автоматической КП и полноприводной системой.

Ульяновский автозавод представил внедорожник «Патриот» в версии «Охотник»

уаз
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