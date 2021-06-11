Как купить акции БМВ на бирже Форекс

За последний год, ценные бумаги многих компаний, подорожали в несколько раз, и акции БМВ на бирже — не исключение. Поэтому, не удивительно, что многие инвесторы, охотятся именно за этим активом, ведь в сочетании с громким именем бренда, торговый инструментов выглядит буквально беспроигрышным вариантом для инвестиций. Однако, прежде чем приобретать ту или иную бумагу, все же стоит подробно изучить её динамику и статистику, а также провести анализ возможной рентабельности, и в данной статье, мы ознакомим Вас со всеми пунктами по порядку.

Оценка активов БМВ

Компания БМВ в дополнительном представлении не нуждается, ведь это – одна из наиболее популярных марок автомобиля в мире. Однако, мало кто знает, что концерн также владеет таким брендом как Rolls-Royce.

По последним открытым данным (за 2019 год), годовой оборот компании БМВ составляет более 100 миллиардов евро, а активы корпорации оценены в 5 миллиардов. При этом, операционная и чистая прибыль, немного просели в сравнении с предыдущими периодами, и составляют 7,5 и 5 миллиардов евро соответственно. Деятельность компании, при этом обеспечивают более 133 тысяч сотрудников.

Что касается акций компании, то их рыночная капитализация по состоянию на сегодняшний день оценивается в 57 миллиардов евро, а дивидендный доход в 2,18%. Примечательно, что наивысшая цена бумаг, зафиксированная за все время их существования, равнялась 115 евро (2015 год), а наинизшая – 19 евро (2009 год). По состоянию на сегодняшний день, стоимость актива – 87 евро.

Прогноз по акциям БМВ

Биржевые эксперты настоятельно рекомендовали купить акции компании в апреле 2020 года, и были полностью правы, ведь за год, стоимость актива увеличилась более чем на 100%. При этом, даже сейчас, профессионалы, считают, что фиксировать прибыль рано, и в ближайшие 3-4 месяца мы увидим не просто продолжение положительного тренда, а его ускорение, и достижение цели в 115-120 долларов за единицу.

Как приобрести акции БМВ

Как известно доступ к Франкфуртской бирже, где торгуются акции БМВ, имеют лишь лица с наличием лицензии на квалифицированную инвестиционную деятельность, а частным лицам для покупки бумаг, необходимо воспользоваться услугами посредника. К счастью, сегодня данную услугу предоставляют практически все Форекс брокеры, с помощью которых и можно купить этот актив, через официальные интернет-порталы, или обратившись к ним непосредственно в офис.