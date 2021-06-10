Продажи автомобилей с ДВС в России могут прекратиться к 2050 году

К такому выводу пришли эксперты ИК «Петромаркет», проведя собственное исследование.

Результаты исследования опубликовала «Российская газета».

В нем говорится, что россияне перестанут покупать легковые автомобили, оснащенные ДВС, при этом больше всего на рынке начнут предлагать электрокаров.

Одним из факторов, которые повлияют на такую ситуацию, станут европейские страны, где ужесточают требования к автомобильным компаниям.

Подобные ужесточения станут причиной того, что с 2030 года в России будет выгоднее купить электрокар, а их доля на рынке составит 7%.

Это назвали точкой невозврата, после которой парк электромобилей в нашей стране начнет расти быстрыми темпами. В результате уже к 2050 году российский авторынок станет «электрическим».