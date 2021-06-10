Граждане РФ стали чаще продавать подержанные автомашины в возрасте до 1 года

Это стало известно из исследования, проведенное аналитиками «Авито Авто», которое оказалось в распоряжении «Российской газеты».

Как выяснили аналитики, в период январь-май этого года был зафиксирован рост продаж подержанных машин, возраст которых не превышает одного года.

Так, в отчетный период продажи автомашин в возрасте до 1 года увеличились на 15,6%. Выросла и средняя стоимость таких автомобилей, которая составила 1 180 192 рубля, что на 30,1% больше.

Если сравнивать среднюю цену с 2019 годом, то стоимость увеличилась и вовсе на 46,2%.

Также на вторичном рынке стали чаще продавать и авто возрастом от 1 до 2 лет. Количество предложений в 2021 году выросло на 8,7%, средняя цена – на 39,9% до 1 188 819 рублей.