Как рассчитывается стоимость ОСАГО в 2021 году?

С 01.03.2021 начали действовать поправки в закон РФ «Об ОСАГО», которые изменили процедуру оформления страхового полиса. Расчет стоимости ОСАГО теперь также осуществляется по-новому.

Базовые тарифы

Изменения затронули базовые тарифы. Для автовладельцев стали более выгодными коэффициенты бонус-малус, а также коэффициент города. Установленный Центральным банком РФ в 2021 году тарифный коридор расширился, по этой причине конечная стоимость ОСАГО зависит от страховой компании. Стоимость ставки останется неизменной без повышения показателей страхования. В настоящее время базовый тариф определяется на основании стажа и возраста водителя, КБМ, коэффициента города, мощности мотора. Цены базовой ставки для автомобилей категории “B” таковы:

для юрлиц – 1646-3493 руб.;

для ИП и физлиц – 2471-5436 руб.;

для таксистов – 2877-9619 руб.

Изменения страховых коэффициентов

С 2021 года для соблюдающих правила водителей и нарушителей установлены разные тарифы на ОСАГО. Теперь страховые компании будут поощрять первых с использованием КБМ. На сайте https://autoins.org/vosstanovit-kbm можно проверить свой КБМ.

Цена последующего договора ОСАГО с каждым годом безаварийного вождения будет снижаться на 5%. При вступлении в соглашение нескольких человек расчет КБМ осуществляется для каждого, а конечная цена устанавливается по максимальному значению. КБМ присваивается, исходя из класса вождения. При первом подписании договора водителю присваивают 3 класс, а процент “доверия” страховой компании увеличивается с каждым годом управления автомобилем без ДТП. Если история страховых случаев у автовладельца чиста, то оформление полиса ОСАГО будет обходиться дешевле. Страховщик может увеличить базовый тариф, если водитель много раз привлекался к административной ответственности за следующие виды нарушений:

управление в нетрезвом состоянии;

отказ от медицинского освидетельствования;

выезд на встречную полосу;

повторное превышение допустимой скорости движения;

повторный проезд на красный свет.

В 2021 году начало действовать довольно большое количество поправок в законодательстве об ОСАГО, однако это отнюдь не означает повышение стоимости страхового полиса. Значительного изменения коэффициентов страхования и тарифного коридора на базовую ставку не произошло. Для безаварийных автовладельцев стоимость ОСАГО останется неизменной, а в отдельных случаях даже снизится.