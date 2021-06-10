Как найти выгодный вариант покупки автомобиля

Несмотря на перенасыщенный предложениями авторынок и высокую конкуренцию между дилерами, все еще удовлетворяющее покупателей качество обслуживания многие автомобилисты относят к числу редкостей. А встречается и откровенное мошенничество, попытки менеджеров навязать клиентам ненужные услуги или опции, продать машину по заведомо завышенной стоимости, внести в договор скрытые платежи.

Москва – центр экономики нашей страны. «Там все деньги», как выразился герой одного из популярных отечественных кинофильмов.

По последним данным в Москве количество автосалонов уже почти достигло тысячи. Даже сложно себе представить, сколько понадобится времени, чтобы лично объехать все столичные автосалоны и проверить качество обслуживания на собственном опыте.

К счастью, цифровая экономика развивается полным ходом и тратить время на тестирование автосалонов лично совершенно нет необходимости. Всю необходимую информацию о дилерах можно найти через Интернет.

На сайте отзывов Автокоми.ру можно найти и изучить мнения реальных клиентов всех столичных автосалонов. Одним из лидеров рейтинга Московских автодилеров признан салон лайт-авто отзывы о котором демонстрируют удовлетворение и благодарность большинства покупателей.

Особенности оценки автосалонов на сайте отзывов

Недавно проведенные маркетинговые исследования показали, что более 67% современных потребителей в обязательном порядке изучают репутацию поставщика, прежде чем вступить в контакт с компанией и начать переговоры.

При этом не следует слепо доверять информации в интернете, поскольку часть сведений относится к так называемому пользовательскому контенту. В размещении данных могут принимать участие заинтересованные стороны.

Опросы показали, что люди в 10 раз чаще публикуют негативные отзывы, чем положительные. Обида и разочарование стимулирует в человеке намного более сильное стремление к активной реакции.

Во всемирной сети распространен метод влияния на репутацию бизнеса SERM (управление репутацией в поисковых системах).

Нередко конкуренты целенаправленно публикуют негативные отзывы о соперниках.

Знать все перечисленные в списке аспекты необходимо для того, чтобы адекватно и корректно оценивать опубликованные на сайтах отзывов мнения.

Как правильно выбрать надежный автосалон

Прежде всего необходимо проверить опубликованную информацию о компании. Несоответствие данных на сайте реальным должно заставить задуматься.

Большего доверия заслуживают видео-отзывы, поскольку подставные клиенты едва ли захотят такой публичности. Наличие негативных отзывов свидетельствует о открытом и честном отношении компании, поскольку отрицательные мнения не скрываются.