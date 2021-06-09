Geely привезет в Россию гибридную модификацию кроссовера Geely Atlas Pro

Geely раскрыла информацию про российскую версию гибридного кроссовера Atlas Pro.
Эта модель поступит в продажу в третьем квартале 2021 года. Она получила так называемый «мягкий гибрид», который состоит из 1,5-литрового 170-сильного двигателя и 48-вольтового электрического мотора.
Он выдает дополнительных 50 Нм крутящего момента.
Электродвигатель компенсирует эффект «турбоямы» и позволяет экономить до 15% топлива. Трансмиссия у гибридного Atlas Pro семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями и полным приводом.
Geely Atlas Pro от обычного Atlas будет отличаться радиаторной решеткой, капотом, передними крыльями и оптикой.
В салоне российской версии кроссовера будет настраиваемая по оттенкам подсветка, цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.