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Geely привезет в Россию гибридную модификацию кроссовера Geely Atlas Pro

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Geely раскрыла информацию про российскую версию гибридного кроссовера Atlas Pro.

Эта модель поступит в продажу в третьем квартале 2021 года. Она получила так называемый «мягкий гибрид», который состоит из 1,5-литрового 170-сильного двигателя и 48-вольтового электрического мотора.

Он выдает дополнительных 50 Нм крутящего момента.

Geely привезет в Россию гибридную модификацию кроссовера Geely Atlas Pro

Электродвигатель компенсирует эффект «турбоямы» и позволяет экономить до 15% топлива. Трансмиссия у гибридного Atlas Pro семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями и полным приводом.

Geely привезет в Россию гибридную модификацию кроссовера Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro от обычного Atlas будет отличаться радиаторной решеткой, капотом, передними крыльями и оптикой.

В салоне российской версии кроссовера будет настраиваемая по оттенкам подсветка, цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном.

geely Geely Atlas Pro
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