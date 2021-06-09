Автомобили С-сегмента лидируют по продажам на вторичном рынке России  

Специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо» опубликовали статистику по продажам подержанных автомобилей за 4 месяца этого года, и рассказали о наиболее востребованных сегментах авто.

Так, в период январь-апрель 2021 года россияне купили на вторичном рынке 1 611 147 машин с пробегом, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными в отчетный период стали автомобили С-сегмента, которых было продано 449 854 экземпляра, что на 23,5% больше. Сегмент кроссоверов и внедорожников стал вторым по емкости – 424 042 единицы, что на 26,7% больше.

На третьей строчке оказались машины D-сегмента – 109 123 ед., а это лучше результата 2020 года на 23%. На четвертом и пятом месте оказались модели сегмента В+ и Е. Таких авто было перепродано 101 501 и 82 597 штук соответственно.

Меньше всего пользуются спросом машины А-сегмента, на которые пришлось 25 229 ед., что на 22% больше.