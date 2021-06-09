Главная » Новости

Автомобили С-сегмента лидируют по продажам на вторичном рынке России  

Просмотров 58 Опубликовано Обновлено

Специалисты аналитического агентства «Автостат Инфо» опубликовали статистику по продажам подержанных автомобилей за 4 месяца этого года, и рассказали о наиболее востребованных сегментах авто.

Так, в период январь-апрель 2021 года россияне купили на вторичном рынке 1 611 147 машин с пробегом, что на 25,5% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными в отчетный период стали автомобили С-сегмента, которых было продано 449 854 экземпляра, что на 23,5% больше. Сегмент кроссоверов и внедорожников стал вторым по емкости – 424 042 единицы, что на 26,7% больше.

На третьей строчке оказались машины D-сегмента – 109 123 ед., а это лучше результата 2020 года на 23%. На четвертом и пятом месте оказались модели сегмента В+ и Е. Таких авто было перепродано 101 501 и 82 597 штук соответственно.

Меньше всего пользуются спросом машины А-сегмента, на которые пришлось 25 229 ед., что на 22% больше.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика