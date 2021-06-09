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Компания Opel показала хэтчбек Astra новой генерации

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Полностью внешность хэтчбека пока не рассекретили, так как пока была продемонстрирована только часть передней части и задней. Также автопроизводитель показал цифровую панель приборов и мультимедийную систему.
Новое поколение Opel Astra будет выполнено в фирменном стиле — Opel Vizor. Полностью модель рассекретят в ближайшее время, но ее производство начнется только к концу года.

Компания Opel показала хэтчбек Astra новой генерации

Opel Astra будет полностью новым автомобилем с более стильным и современным дизайном. Так, он получит узкую головную оптику и единую панель, под которой разместят экраны мультимедийной и цифровой панели приборов.

В основе Opel Astra будет лежать платформа EMP2, которую также получит новое поколение Peugeot 308.

Предположительно, новая Astra будет гибридной, причем одна из версий получит силовую установку с 300-сильной отдачей.

Компания Opel показала хэтчбек Astra новой генерации Компания Opel показала хэтчбек Astra новой генерации

opel Opel Astra
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