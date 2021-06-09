BMW презентовала новый лифтбек BMW 4-Series Gran Coupe 2022 модельного года

Новая модель от BMW уже доступна для заказа в России, причем ее пока только предлагают в одной версии — BMW 420d xDrive Gran Coupe.

Баварский автопроизводитель представил новое поколение 4-Series Gran Coupe.

После смены поколения автомобиль увеличился в размерах и получил новые цифровые системы, а также большие «ноздри».

Как объясняют в компании, увеличенные «ноздри» являются не только дизайнерским решением, но и техническим, ведь они позволят увеличить приток воздуха мощным моторам автомобилям марки.

BMW 4-Series Gran Coupe получила оптику с U-образной графикой, а также лазерные фары Laserlight, но они предлагаются в качестве опции.

Новинка создана на платформе CLAR, причем разработчики постарались и сделали развесовку 50:50, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

В новой «четверке» объём багажного отделения составляет 470 литров. Также в роскошном автомобиле установили продвинутую навигационную систему, акустическую систему Harman/Kardon, проекционный дисплей, беспроводную зарядку и цифровую панель приборов.

Собирать 4-Series Gran Coupe будут на заводе в Мюнхене на одной линии с 3-Series. На российском рынке «пятидверку» уже можно заказать в версии BMW 420d xDrive Gran Coupe со 190-сильным дизельным мотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом BMW xDrive.

Минимальная стоимость составляет 3 680 000 рублей.