При управлении машиной невозможно обойтись без использования тормозной системы. Ее функционирование обеспечивается при помощи тормозной жидкости.
Основные типы тормозных жидкостей
Исходя из температуры кипения и кинематической вязкости, тормозные жидкости делятся на следующие разновидности:
- Тормозная жидкость DOT 3. Она предназначена для нормальных условий. «Увлажненный» состав кипит при температуре сто сорок градусов, а «сухой» – при температуре двести пять градусов.
- Тормозная жидкость DOT 4. Это наиболее популярная разновидность. «Сухой» состав кипит при температуре двести тридцать градусов, а «увлажненный» – при температуре сто пятьдесят пять градусов. Они рассчитаны на транспорт с дисковыми тормозами.
- Тормозная жидкость DOT 5. Она предназначена для спецтехники, которая работает в условиях экстремально высоких температур, и несовместима с прочими разновидностями тормозных жидкостей. «Сухой» состав кипит при двухстах шестидесяти градусах, а «увлажненный» состав – при ста восьмидесяти градусах. Основой этих составов служит силикон.
- Тормозная жидкость DOT 5.1. Она имеет те же свойства, что и DOT 5, однако предназначена исключительно для спортивных авто.
Свойства, которыми должна обладать тормозная жидкость
После того как водитель нажимает на педаль тормоза, нагрузка от нее через гидравлический привод передается к механизмам, что ведет к торможению и последующей остановке авто. Чтобы езда была безопасной, необходимо обеспечить наличие в системе требуемого объема подходящей тормозной жидкости. Быстрота торможения автотранспортного средства прямо определяется особенностями тормозной жидкости. К этому составу предъявляется несколько ключевых требований, в том числе:
- Высокая температура, при которой закипает жидкость. От этого фактора непосредственно зависит вероятность появления пузырьков воздуха, уменьшающих передаваемую нагрузку.
- Слабая гигроскопичность (способность впитывать воду). При наличии воды в тормозной жидкости возрастает подверженность деталей авто воздействию коррозии.
- Способность сохранять изначальные свойства до конца срока службы.
- Отсутствие разрушительного действия на элементы тормозной системы, сделанные из резины.
- Низкая температура, при которой тормозная жидкость замерзает.
- Смазывающие качества, замедляющие изнашивание частей системы.
Таким образом, при покупке тормозной жидкости следует учитывать целый ряд факторов. Чем выше класс этого состава, тем меньше его гигроскопичность и тем дороже он стоит.