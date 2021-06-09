При управлении машиной невозможно обойтись без использования тормозной системы. Ее функционирование обеспечивается при помощи тормозной жидкости.

Основные типы тормозных жидкостей

Исходя из температуры кипения и кинематической вязкости, тормозные жидкости делятся на следующие разновидности:

Тормозная жидкость DOT 3. Она предназначена для нормальных условий. «Увлажненный» состав кипит при температуре сто сорок градусов, а «сухой» – при температуре двести пять градусов.

Тормозная жидкость DOT 4. Это наиболее популярная разновидность. «Сухой» состав кипит при температуре двести тридцать градусов, а «увлажненный» – при температуре сто пятьдесят пять градусов. Они рассчитаны на транспорт с дисковыми тормозами.

Тормозная жидкость DOT 5. Она предназначена для спецтехники, которая работает в условиях экстремально высоких температур, и несовместима с прочими разновидностями тормозных жидкостей. «Сухой» состав кипит при двухстах шестидесяти градусах, а «увлажненный» состав – при ста восьмидесяти градусах. Основой этих составов служит силикон.

Тормозная жидкость DOT 5.1. Она имеет те же свойства, что и DOT 5, однако предназначена исключительно для спортивных авто.

Свойства, которыми должна обладать тормозная жидкость

После того как водитель нажимает на педаль тормоза, нагрузка от нее через гидравлический привод передается к механизмам, что ведет к торможению и последующей остановке авто. Чтобы езда была безопасной, необходимо обеспечить наличие в системе требуемого объема подходящей тормозной жидкости. Быстрота торможения автотранспортного средства прямо определяется особенностями тормозной жидкости. К этому составу предъявляется несколько ключевых требований, в том числе:

Высокая температура, при которой закипает жидкость. От этого фактора непосредственно зависит вероятность появления пузырьков воздуха, уменьшающих передаваемую нагрузку.

Слабая гигроскопичность (способность впитывать воду). При наличии воды в тормозной жидкости возрастает подверженность деталей авто воздействию коррозии.

Способность сохранять изначальные свойства до конца срока службы.

Отсутствие разрушительного действия на элементы тормозной системы, сделанные из резины.

Низкая температура, при которой тормозная жидкость замерзает.

Смазывающие качества, замедляющие изнашивание частей системы.

Таким образом, при покупке тормозной жидкости следует учитывать целый ряд факторов. Чем выше класс этого состава, тем меньше его гигроскопичность и тем дороже он стоит.