Покупаем автомобиль из США

Люди, которые первый раз сталкиваются с продажей авто «под ключ» интересуются множеством вопросов. Им интересно, как будет осуществляться покупка и продажа автомобиля, какую модель выбрать выгоднее всего?

Для того, чтобы оформить заказ, нужно зайти на сайт компании и оставить заявку. С вами тут же соединятся специалисты и расскажут подробно о всей интересующей информации. Обычно менеджеры перезванивают через 5 минут после оставления заявки. Можете не волноваться, это абсолютно бесплатно.

Подробней про авто из США Вы сможете прочитать на сайте ЕВРОАВТО ПРО

Заходя на страницу человек может заполнить графы об автомобиле, такие как:

Тип кузова

Бюджет

Сроки выплаты

Потом в окошко вставляется номер телефона. Менеджер расскажет сколько, будет стоить автомобиль и доставка.

Преимущества

Компания выбирает подходящий по марке и другим особенностям автомобиль. Идет полный расчет суммы, включая доставку из США. Запомните, что, если выгодно выбрать нужное авто, будет хорошая скидка. Она составит от 20 до 50 %.

Специалисты компании проверяют автомобиль по всем техническим параметрам (пробег, сколько было владельцев, исходное состояние авто). Для проверки используют современные базы, такие как:

Avto Check

Epic Win

CAR Fax.

Если человек хочет проверить автомобиль более тщательно, можно воспользоваться услугами независимого эксперта. Он сразу приедет на место, осмотрит машину и привезет отчетную документацию о состоянии транспортного средства.

Организация обязательно оформит с будущим покупателям машины «под ключ» договор. Он будет в двух экземплярах, которые подпишут оба лица.

Так же компания принимает активное участие в аукционных торгах.

Если повезло, и автолюбитель выигрывает машину, ему предоставляется два дня на оплату. Производится она через SWIFT- систему.

После того, как все документы подписаны, оплата прошла, транспортное средство погружают в специальный контейнер и готовят к отправке. Цена зависит от пункта назначения. Доставка через морской порт заканчивается в Одессе. Далее средство перевозят на специальном погрузчике.

Оформление документов на таможне происходит в соответствии с законом No 8487 Украины.

Если по каим-то причинам для автомобиля понадобятся запчасти, компания обязательно предоставит их из стран Европы или Америки.

Организация работает по лицензии, имеет сертификаты на разрешенную деятельность. Весь процесс абсолютно легален. Обращайтесь к нам.

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