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В России запатентован новый внедорожник «Стрела»

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В Роспатенте появились данные про внедорожник Стрела, разработчиком которого стала Военно-промышленная компания (ВПК).
Этот автомобиль был представлен еще в прошлом году, но только сейчас его запатентовали и указали некоторую информацию в документе.

В заявке указано, что разработчиками Стрела являются семь специалистов Арзамасского машзавода, пишет портал drom.ru.

В России запатентован новый внедорожник «Стрела»

Стрела в линейке военных автомобилей расположится ниже Тигра. Полная масса внедорожника составляет 4,7 тонны. Кузов машины защищен по второму классу, а значит он способен выдержать обстрел из АК-74, АКМ и СВД.

В России запатентован новый внедорожник «Стрела»

У Стрелы есть защита днища против мин мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

В основе внедорожника лежит лонжеронная рама ГАЗели. Про моторную гамму бронированного внедорожника пока ничего не сообщают, но указано, что его максимальная скорость по шоссе составляет 155 км/ч.

 

Стрела
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