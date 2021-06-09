В России запатентован новый внедорожник «Стрела»

В Роспатенте появились данные про внедорожник Стрела, разработчиком которого стала Военно-промышленная компания (ВПК).

Этот автомобиль был представлен еще в прошлом году, но только сейчас его запатентовали и указали некоторую информацию в документе.

В заявке указано, что разработчиками Стрела являются семь специалистов Арзамасского машзавода, пишет портал drom.ru.

Стрела в линейке военных автомобилей расположится ниже Тигра. Полная масса внедорожника составляет 4,7 тонны. Кузов машины защищен по второму классу, а значит он способен выдержать обстрел из АК-74, АКМ и СВД.

У Стрелы есть защита днища против мин мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

В основе внедорожника лежит лонжеронная рама ГАЗели. Про моторную гамму бронированного внедорожника пока ничего не сообщают, но указано, что его максимальная скорость по шоссе составляет 155 км/ч.