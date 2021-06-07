Опубликованы первые фото BMW 7-Series нового поколения

Флагманский седан компании BMW актуального поколения на рынке с 2015 года. С момента выхода модели прошло более пяти лет, а значит подошла очередь до смены поколения.

В 2019 году BMW 7 series получило обновление, и как правило это указывает на середину цикла генерации.

Новая «семерка» ожидается в конце 2022 года, но на нее уже можно посмотреть сейчас, однако только в камуфляжной пленке.

Баварская компания на тесты вывела прототип флагманского седана, который заметили в южной части Европы, но где именно не сообщается.

Плотная камуфляжная пленка хорошо скрывает внешность нового поколения BMW 7 series. По слухам у нее будет серьезно изменена внешность, причем ряд дизайнерских решений позаимствуют у кроссовера BMW iX.

По данным зарубежных источников, седан получит гибридные силовые установки и полностью электрическую версию. Предположительно в моторной гамме останутся и классические бензиновые, и дизельные агрегаты.