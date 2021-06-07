Эксперты TÜV опубликовали ТОП-5 самых проблемных машин с пробегом

Авторитетная в Германии ассоциация опубликовала рейтинг, в котором рассказала об автомобилях, чьи владельцы сталкиваются с проблемами чаще всего.

Журнал «За Рулем» отобрал из списка пять недорогих моделей, которые представлены на российском рынке. Так, в ТОП-5 самых проблемных автомобилей оказался Dacia (Renault) Logan второго поколения, который и возглавил общий рейтинг немецких экспертов.

Индекс отказов для автомобиля возрастом 2-3 года составил 10,4% при среднем пробеге 56 тыс. км. Еще выше показатель отказов у более старших моделей: 4–5 лет — 19,2/72, 6–7 лет — 30,9/102, 8–9 лет — 34,4/117, 10–11 лет — 37,5/137.

На втором месте оказался Volkswagen Passat, у которого самые большие показатели отказов оказались в возрастной группе 4-5 и 6-7 лет – 19,8 (90 тыс. км) и 25,3% (120 тыс. км). Mazda 6 также вошла в рейтинг, причем оказывается, что проблемными являются рестайлинговые версии актуального поколения автомобиля.

В возрасте 2-3 лет в этой машине индекс отказов составил 8,5% при среднем пробеге 52 тыс. км. Hyundai Tucson (ix35) и Nissan Qashqai тоже оказались в антирейтинге.

Проблемными Hyundai Tucson (ix35) являются те, которые были выпущены более 10 лет назад. В них частота поломок составляет 34% при пробеге 130 тыс. км. То же касается и Nissan Qashqai в возрасте 10-11 лет. У него частота поломок составляет 32,9% при пробеге 136 тыс. км.