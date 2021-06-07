Новый компактный кроссовер Hornet выпустит компания Dodge

Компания Dodge тоже решила выпустить компактную модель кроссовера, которая будет предназначена в первую очередь для американского рынка.

О новинке от Dodge появились первые подробности. Так, стало известно, что новинка выйдет под названием Hornet, а ее производство стартует на предприятии компании Fiat в Италии.

Точные сроки выхода модели не раскрывают, но предполагается, что ее презентация состоится уже в следующем году.

Есть данные, что основой для автомобиля станет платформа от Jeep Compass, которая также будет использоваться и в новом Alfa Romeo Tonale.

Кроссовер получит подключаемый полный привод с муфтой на задней оси. Другие подробности неизвестны.