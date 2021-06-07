Hyundai представил ультрабюджетную новинку Aura 2021 за 600 тысяч рублей

Индийское подразделение Hyundai обновило свой самый маленький седан – Aura. Эта модель получила минимальное количество изменений, и практически все они коснулись комплектаций.

Hyundai Aura во всех комплектациях кроме базовой будет предлагаться со спойлером на крышке багажника, и это единственное серьезное изменение во внешности.

Основные изменения коснулись комплектаций, которых по-прежнему пять, но базовая осталась без изменений, тогда как в остальных расширили список оборудования, но это сразу отразилось на цену седана.

Он подорожал в среднем на 4 тыс. рублей. Моторную гамму автопроизводитель изменят не стал.

Hyundai Aura на индийском рынке предлагается с литровым турбированным агрегатом мощностью 100 л.с., 1,2-литровым бензиновым 82-сильным мотором, или дизельным 1,2-литровым CRDi с 75-сильной отдачей. Обновлённый седан в Индии будет предлагаться по цене от 600 тыс. рупий до 940 тыс. рупий.