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В Турции начали выпускать «ГАЗель NN»

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В Турции будет производиться площадка полной массой 3,5 т, а после на нее будут устанавливать различную технику, но этим уже займутся местные компании.
В Турции стартовала сборка ГАЗель NN с мотором, соответствующим эконормам «Евро-6».

Как сообщила пресс-служба группы ГАЗ, на заводе в Турции будут выпускать только автомобили с полной массой 3,5 т, и мотором Cummins F2.8 со 170-сильной отдачей.

У этого ДВС крутящий момент составляет 360 Нм и работает агрегат исключительно с новой шестиступенчатой трансмиссией.

В дальнейшем в Турции планируется наладить производство грузовых и грузопассажирских фургонов. Пока неизвестно, когда группа ГАЗ намерена реализовать сборку этих автомобилей.

Газель NN
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