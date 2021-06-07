В Турции начали выпускать «ГАЗель NN»

В Турции будет производиться площадка полной массой 3,5 т, а после на нее будут устанавливать различную технику, но этим уже займутся местные компании.
В Турции стартовала сборка ГАЗель NN с мотором, соответствующим эконормам «Евро-6».
Как сообщила пресс-служба группы ГАЗ, на заводе в Турции будут выпускать только автомобили с полной массой 3,5 т, и мотором Cummins F2.8 со 170-сильной отдачей.
У этого ДВС крутящий момент составляет 360 Нм и работает агрегат исключительно с новой шестиступенчатой трансмиссией.
В дальнейшем в Турции планируется наладить производство грузовых и грузопассажирских фургонов. Пока неизвестно, когда группа ГАЗ намерена реализовать сборку этих автомобилей.