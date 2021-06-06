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В тройку лучших рамных внедорожников за 500 тыс. рублей вошел УАЗ «Патриот»

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В России рассказали о трех автомобилях на вторичном рынке, которые имеют полноценную раму и обойдутся в полмиллиона рублей.

Рейтинг ТОП-3 лучших рамных внедорожников представил сайт gdeichto.ru.

По их версии в тройку лучших рамных внедорожников за 500 тыс. рублей входит УАЗ «Патриот», тогда как на первом месте оказался Mitsubishi Pajero Sport первого поколения после рестайлинга.

Эта машина является надежной и будет неплохим вариантом для движения по бездорожью. На вторичном рынке модель можно купить с дизельными или бензиновыми ДВС.

На второе место специалисты определили Ssang Yong Rexton, созданный на платформе Mercedes M-Class.

Такой вариант также зарекомендовал себя с хорошей стороны. В нем могут быть также установлены бензиновые и дизельные установки.

Ну и на третьей позиции составленного рейтинга расположился УАЗ «Патриот». За 500 тыс. рублей на вторичном рынке в хорошем состоянии продаются в основном дорестайлинговые варианты модели.

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