В тройку лучших рамных внедорожников за 500 тыс. рублей вошел УАЗ «Патриот»

В России рассказали о трех автомобилях на вторичном рынке, которые имеют полноценную раму и обойдутся в полмиллиона рублей.

Рейтинг ТОП-3 лучших рамных внедорожников представил сайт gdeichto.ru.

По их версии в тройку лучших рамных внедорожников за 500 тыс. рублей входит УАЗ «Патриот», тогда как на первом месте оказался Mitsubishi Pajero Sport первого поколения после рестайлинга.

Эта машина является надежной и будет неплохим вариантом для движения по бездорожью. На вторичном рынке модель можно купить с дизельными или бензиновыми ДВС.

На второе место специалисты определили Ssang Yong Rexton, созданный на платформе Mercedes M-Class.

Такой вариант также зарекомендовал себя с хорошей стороны. В нем могут быть также установлены бензиновые и дизельные установки.

Ну и на третьей позиции составленного рейтинга расположился УАЗ «Патриот». За 500 тыс. рублей на вторичном рынке в хорошем состоянии продаются в основном дорестайлинговые варианты модели.