Об этом сообщили аналитики «Автостат-Инфо», опубликовав рейтинг самых доходных автомобилей на российском рынке за четыре месяца 2021 года.

Согласно данным агентства, самым доходным автомобилем на рынке РФ в 2021 году стал кроссовер Toyota RAV4, который принес компании 32,8 млрд рублей.

Его объёмы продаж в отчетный период составили 14 тыс. экземпляров. На втором месте оказался кроссовер Hyundai Creta, реализованный в количестве 24 636 штук на сумму 31,4 млрд рублей. В тройке лидеров оказался KIA Rio – 28 55 шт. на сумму 29,1 млрд рублей.

Четвертое и пятое место оказалось за LADA Vesta и Volkswagen Tiguan. Эти модели принесли компаниям 27,6 млрд (35 828 ед.)и 25,4 млрд рублей (11 787 ед.).

В десятке самых доходных автомобилей в России еще оказались: Mercedes-Benz GLE (2844 ед., 19 млрд рублей), KIA Sportage (10 135 ед., 18,8 млрд рублей), Hyundai Solaris (18 490 ед., 18,2 млрд рублей), Volkswagen Polo (16 385 ед., 16,7 млрд рублей) и Toyota Camry (7591 ед., 16,2 млрд рублей).