Составлен ТОП-3 кроссовера и внедорожника на рынке РФ, которые производят в Японии

На российском рынке большинство массовых автомобилей производится в РФ, но есть и модели, которые поставляются из-за рубежа.

Есть кроссоверы и внедорожники, которые собираются в Японии, а среди них новое поколение легендарного Suzuki Jimny.

Этот компактный рамный внедорожник на наш рынок поставляется с завода Kosai в Сидзуоке. Он предлагается по цене от 1 789 000 до 1 999 000 рублей. Причем в независимости от комплектации внедорожник предлагают с 1,5-литровым мотором.

Еще одним полноценным внедорожником из Японии является Toyota Land Cruiser Prado, который ранее производился в РФ, но позже компания Toyota отказалась от этого решения и начала импортировать модель с домашнего рынка.

Сейчас в дилерских центрах Land Cruiser Prado можно приобрести по цене от 3 021 000 до 5 356 000 рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross в РФ тоже японской сборки, его выпускают на заводе в Окадзаки с 1,5 и 2,0-литровым ДВС.

Привод у «паркетника» может быть передний или полный. Базовая комплектация Eclipse Cross сейчас предлагается по цене от 2 413 000 рублей, а топовая полноприводная версия — от 2 753 000 рублей.