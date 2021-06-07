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Компания Fiat к 2030 году будет полностью электрическим брендом

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Fiat станет полностью электрическим брендом, причем полный переход планируют сделать до 2030 года.

Перед World Environment Day глава бренда Оливье Франсуа заявил, что с 2025 по 2030 год компания всю свою линейку автомобилей переведет на электрическую тягу.

При этом миссией Fiat становится сделать электрические автомобили по цене сопоставимой с классическими моделями с ДВС.

Как пишет портал «Автовести», Fiat также выпустит электрокар, созданный по мотивам концепта Centoventi Concept, причем это будет компактная модель с запасом хода около 500 км на одной зарядке.

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