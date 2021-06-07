АвтоВАЗ поменял регламент и поднял цены на техобслуживание Lada

«АвтоВАЗ» изменил цены на обслуживание автомобилей Lada актуального модельного ряда.

У некоторых моделей цена на ТО поднялась незначительно, а у других увеличилась сразу на несколько тысяч рублей.

Больше всего прибавило в цене ТО-6 – 9 000 руб., тогда как нулевое ТО подорожало от 100 до 400 рублей.

Портал «Лада.Онлайн» обратил внимание, что ТО подорожало от 6 до 50% в зависимости от пробега и модели.

Повышение не коснулось только Lada Priora и Niva, а больше всего цена на обслуживание изменилась у Vesta и Largus.

Помимо этого, автопроизводитель изменил рекомендацию по смену ремня ГРМ, в результате с июня его рекомендуют менять при пробеге 90 тыс. км, тогда как ранее это следовало делать при 180 тыс. км.

Замену тормозной жидкости нужно производить при 45 тыс. км, а охлаждающей жидкости — при 75 тыс. км.