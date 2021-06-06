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Новый компактный кроссовер от Fiat выйдет с названием Pulse

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Компания Fiat на рынке Южной Африки скоро представит новый компактный кроссовер, к которому производитель уже подогревает интерес.

Так, недавно Fiat объявила о голосовании за название для новинки, а недавно были подведены его итоги. В результате стало известно, что новый компактный кроссовер от Fiat выйдет с названием Pulse.

Также марка решила опубликовать и первые изображения с новым кроссовером, сообщив, что его планируют запустить в продажу в сентябре этого года.

В его основе расположится новая платформа MLA, за счет которой, как ожидается, моторная гамма будет представлена 1,3-литровым 110-сильным и такого же объема 125-сильным двигателем.

Среди трансмиссии будет вариатор или шестискоростной автомат в зависимости от ДВС. Другие подробности о новинке не известны.

Новый компактный кроссовер от Fiat выйдет с названием Pulse

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