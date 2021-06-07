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Ford представит 8 июня недорогой компактный пикап Maverick 2022 года

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Презентация нового пикапа от компании Ford пройдет 8 июня, но источник, связанный с организаторами презентации автомобиля, в сеть слил снимки новинки.
Новый пикап получил название Maverick. Эта модель создана на базе переднеприводной тележки C2, которая лежит в основе семейства Focus.

Ford Maverick будет считаться легким пикапом с несущим кузовом и усиленным шасси.

Сбоку модель будет похожа на Bronco Sport, при этом передние крылья, радиаторная решетка, бампер, оптика и капот у пикапа оригинальные.

Салон у Maverick создали по мотивам Bronco Sport, от последнего также достались сиденья и дверные карты, но вот мультимедийная система Maverick будет иной.

Ford представит 8 июня недорогой компактный пикап Maverick 2022 года

Легкому пикапу от Bronco Sport достались и моторы, а именно турбированные 1.5 и 2.0-литровые агрегаты мощностью 184 и 248 л.с. соответственно.

Для ДВС предложат только 8-ступенчатый «автомат», тогда как полный привод у пикапа будет предлагаться только в качестве опции.

Ford Maverick должен стать самым дешевым пикапом компании, его цена не должна превышать 20 тыс. долларов.

ford Ford Maverick
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