При этом кроссовер Hyundai Creta по итогам продаж в мае оказался только вторым.

LADA Niva в мае 2021 года стал самым продаваемым внедорожником в РФ, который был продан в количестве 6 169 штук, а это в 2,2 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Hyundai Creta разошелся тиражом в количестве 5 717 экземпляров, что на 76% больше. В тройке лидеров располагается Renault Duster с показателем 3784 штуки, что в 2,6 раза больше.

Следующие две строчки оказались за Volkswagen Tiguan (3 123 ед., рост в 2,6 раза) и Hyundai Santa Fe (2265 ед., рост в 5,4 раза).

Вторая пятерка самых продаваемых кроссоверов и внедорожников выглядит следующим образом:

Toyota RAV4 (2252 ед., +84%),

Skoda Karoq (2205 ед., рост в 3,8 раза),

KIA Sportage (2084 ед., рост в 2,8 раза),

Renault Kaptur (1785 ед., рост в 2,2 раза),

Skoda Kodiaq (1785 ед., рост в 2,6 раза).