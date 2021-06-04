Составлен рейтинг ТОП-10 лучших автомобильных шин для лета 2021 года

Специалисты подготовили рейтинг автомобильных шин для лета, которые представлены на рынке и являются лучшими.

Рейтинг подготовил портал «Автовести» подробно рассказав о плюсах и минуса каждых шин. В опубликованном ТОПе рассмотрели десять шин разных производителей.

Так, на первом месте казались летние шины Bridgestone Potenza RE760 Sport. Их стоимость на рынке составляет 13 569 рублей.

На втором месте оказались Michelin Pilot Sport 4S стоимостью от 13 523 рубля, а на третьей позиции оказались Michelin Pilot Super Sport.

Их стоимость в отличие от предыдущих моделей ниже и стартует от 7 776 рублей. На четвертом и пятом месте ТОП-10 лучших автомобильных шин для лета 2021 года оказались Continental ExtremeContact Sport и Bridgestone Potenza S-04 Pole Position.

Стоимость первых стартует от 10 381 рублей, а вторых – от 17 548 рублей.

Следующими в рейтинге лучших оказались такие шины: Firestone Firehawk Indy 500 (от 5 500 рублей), BFGoodrich G-Force Sport Comp 2 (от 3 873 руб.), Nitto NT555 G2 (от 8 427 руб.), Bridgestone Potenza RE-11 (от 1 350 руб.) и Federal 595 EVO (6 653 руб.).