Обновлённый кроссовер Buick Enclave представили официально

Buick на домашнем рынке обновила свой большой кроссовер Enclave. Эта версия кроссовера доступна только в США, так как одноименный вариант еще предлагается на китайском рынке, но он очень сильно отличается от оригинального Enclave.

Buick Enclave получил двухэтажную головную оптику, в нижней части расположены основные фары, а выше размещены дневные ходовые огни поворотники.

Радиаторная решетка в Enclave стала значительно крупнее, а сзади были изменены фонари и бампер.

В салоне появился новый руль, а вместо шайбы управления трансмиссией применили кнопки.

В рестайлинговой версии кроссовера также добавили доработанные системы помощи водителю и расширили список опций.

Под капотом кроссовера изменений не произошло, и там по-прежнему будет только 3,6-литровый V6 мощностью 314 л.с. и девятиступенчатый «автомат». Старт продаж рестайлинговой версии Enclave состоится осенью.