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АВТОВАЗ возобновил производство на сборочных линиях B0 и Granta

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Остановка была из-за нехватки комплектующих.
Сообщается, что автопроизводитель возобновил производство автомобилей на сборочных линиях B0 и Granta. Они простаивали 2 и 3 июня из-за нехватки комплектующих.

Информация о возобновлении производства поступила от пресс-службы компании. На линии B0 собирают Largus и XRAY, а также Logan и Sandero от компании Renault.

Ранее сообщалось, что из-за высокого спроса компания на работу примет еще 1500 человек, причем штат предприятия будет пополнен до сентября текущего года.

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