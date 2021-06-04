Весь модельный ряд BMW в дилерских центрах «БорисХоф»

Хотите стать владельцем стильного и мощного автомобиля легендарной марки? В салонах компании «БорисХоф», официального дилера BMW в Москве, представлен весь модельный ряд баварского бренда. Здесь вы подберете автомобиль по своему вкусу.

BMW 1 серии

Стильный компактный хетчбэк, городской автомобиль, идеально подходящий для ежедневных поездок в городском режиме. Как и любой современный BMW, в зависимости от модификации комплектуется бензиновым или дизельным двигателем. Отличается минимальной ценой во всем модельном ряду БМВ.

BMW 2 серии

Спортивное купе, рассчитанное на молодую аудиторию. Эту модель отличают вызывающий стиль, элегантность и динамичный характер.

BMW 3 серии

Классический баварский седан, один из самых популярных в мире автомобилей. Строгий внешний дизайн и комфортабельный салон, отделанный материалами премиум-класса — вот основные отличия BMW 3 Series.

Существует еще одна модификация — БМВ 3 серии Gran Turismo. Это спортивный хетчбэк, отличающийся не только надежностью, но и эффектным внешним видом.

BMW 4 серии

Спортивные купе и кабриолет. Дизельная версия оснащена интеллектуальным полным приводом. Существуют и спортивные модификации, работающие на бензине — простая (M440i) и полноприводная (M440i xDrive).

BMW 5 серии

Элегантный бизнес-седан, который хорошо подойдет для руководителей компаний. Его можно использовать как для городских поездок, так и для длительных путешествий с комфортом.

BMW 6 серии

Шикарные купе и кабриолет со спортивным характером. Еще одна версия — лифтбек Gran Turismo, роскошный автомобиль с интеллектуальным полным приводом.

BMW 7 серии

Представительский седан, идеально подходящий для руководителей крупных компаний и политиков высокого ранга.

BMW 8 серии

Полноразмерные купе и кабриолет бизнес-класса. Выпускаются в двух гражданских и одной спортивной модификации. Все версии оснащены интеллектуальной полноприводной трансмиссией.

BMW X1

Городской компакт-кроссовер, выпускающийся с передним или интеллектуальным полным приводом в зависимости от модификации.

BMW X2

Спортивный передне- или полноприводный (в зависимости от версии) компакт-кроссовер. Выпускается с 2017 года. В 2021 году модель прошла рестайлинг.

BMW X3

Классический среднеразмерный кроссовер. Оснащается интеллектуальной полноприводной трансмиссией, подходит для езды по твердому покрытию или легкому бездорожью. Выпускается также в спортивных версиях с дизельным и бензиновым ДВС — M40i, M40d.

BMW X4

Среднеразмерный купе-кроссовер. Помимо гражданских версий, оснащенных системой интеллектуального полного привода, выпускаются спортивные модификации с дизельным (M40i) и бензиновым (M40d) двигателями.

BMW X5

Самый знаменитый БМВ в модельном ряду кроссоверов, с которого и начался выпуск таких автомобилей. Представляет среднеразмерный кроссовер с выраженными внедорожными качествами, который подходит как для городских трасс, так и для использования на пересеченной местности.

BMW X6

Полноразмерный купе-кроссовер, во многом похожий на модель X4. Многие считают этот автомобиль самым красивым в своем классе. Выпускается в трех гражданских и двух спортивных модификациях.

BMW X7

Полноразмерный семиместный внедорожник, семейная модель. Подходит как для длительных путешествий, так и для кратковременных выездов на природу.

Посмотреть фотографии и ознакомиться с техническими характеристиками перечисленных моделей можно на сайте официального дилера BMW в Москве — компании «БорисХоф». Чтобы купить любой понравившийся автомобиль из модельного ряда, посетите ближайший дилерский центр.