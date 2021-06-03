Как известно, выпуском биотопливных версий отечественных автомобилей АВТОВАЗ занимается совместно с «АТС-Авто».

Как сообщили в компании, с июня 2017 года в России выпустили уже 10 тысяч битопливных LADA. Юбилейным автомобилем стал седан LADA Vesta CNG.

Как было отмечено, популярность таких автомобилей в России наблюдается за счет сниженной по сравнению с обычными версиями стоимостью эксплуатации и затрат на топливо.

К тому же биотопливные LADA активно используются в качестве рабочего транспорта или в такси. Помимо этого, на популярность биотопливных Лад влияет и их стоимость с учетом государственной субсидии Ecogas.