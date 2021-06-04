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Универсал Kia ProCeed 2022 модельного года показан на шпионских фото

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Обновленная версия универсала Kia ProCeed должна появится на рынке в следующем году, а пока  корейский производитель тестирует модель на дорогах общего назначения.

Снимки прототипа ProCeed оказались в распоряжении портала Motor1. По их данным, презентация универсала состоится в конце текущего или начале следующего года.

Универсал Kia ProCeed 2022 модельного года показан на шпионских фото

Судя по расположению плотной ткани, размещенной с передней и задней части автомобиля, именно эти элементы больше всего и подвергнутся изменениям.

В салоне должна появится новая мультимедийная система с увеличенным до 10-дюймовым экраном.

Универсал Kia ProCeed 2022 модельного года показан на шпионских фото
С выходом рестайлинговой версии Kia ProCeed должна появится еще и спортивная версия с приставкой к названию GT.

У такой комплектации под капотом должен стоять 1,6-литровый 205-сильным мотор и инновационная коробка передач iMT.

kia Kia ProCeed
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