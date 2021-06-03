Речь идет о модели GR Supra, которая вышла на российский рынок в 2019 году.

Как выяснили журналисты «Авторевю», компания Toyota завершила продажи культового спорткара в России.

Сообщается, что в этом году квот на автомобиль нет, а значит и заказы оформить нельзя. В 2019 году в страну ввезли 22 экземпляра модели, а в прошлом году – 15.

Стоимость спорткара в базовой комплектации составляла почти 5,5 млн рублей.

В моторной гамме был представлен только 3.0-литровый двигатель мощностью 340 л.с., в паре с которым работает восьмискоростная автоматическая КП.