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Компания Toyota завершила продажи культового спорткара в России

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Речь идет о модели GR Supra, которая вышла на российский рынок в 2019 году.

Как выяснили журналисты «Авторевю», компания Toyota завершила продажи культового спорткара в России.

Сообщается, что в этом году квот на автомобиль нет, а значит и заказы оформить нельзя. В 2019 году в страну ввезли 22 экземпляра модели, а в прошлом году – 15.

Стоимость спорткара в базовой комплектации составляла почти 5,5 млн рублей.

В моторной гамме был представлен только 3.0-литровый двигатель мощностью 340 л.с., в паре с которым работает восьмискоростная автоматическая КП.

Компания Toyota завершила продажи культового спорткара в России Компания Toyota завершила продажи культового спорткара в России

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