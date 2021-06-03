Lexus опубликовал тизер нового кроссовера NX, который представит в июне 2021 года

Премиальный бренд Lexus в середине этого месяца проведет презентацию кроссовера NX новой генерации.

Премьеру модели компания анонсировала тизером и сообщением, в котором говорится о дебюте нового NX 12 июня.

Кроссовер получит измененный дизайн внешности и салона, а в его основе расположится платформа TNGA-K.

Эта основа используется в Toyota RAV4. Предполагается, что базовым двигателем в модели будет 2,5-литровый агрегат, а еще NX выйдет в гибридной модификации и версии, оснащенной 3,5-литровым ДВС.

Напомним, актуальное поколение автомобиля представлено в России с обычными ДВС и гибридной установкой по цене от 2 830 000 рублей.