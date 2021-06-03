Компания Porsche разрабатывает доступный электрический спорткар

В модельной линейке Porsche скоро может появиться электромобиль, который по цене будет сопоставим с топовыми версиями Tesla Model 3.

Также новинка от Porsche сможет составить конкуренцию новому BMW i4.

Компания Porsche разрабатывает свой доступный электрический спорткар, который в модельном ряду расположится на ступень ниже Audi A4 E-Tron.

Это будет фастбек, созданный на платформе Audi A4 E-Tron. Предварительная стоимость новинки составит около 50 тыс. фунтов стерлингов.

Еще известно, что электрический автомобиль может получить название Cajun. Другие подробности о проекте не раскрываются.