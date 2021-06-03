Автоцентр Tris Auto

Мы комплексно обслуживаем европейские и японские легковые автомобили, внедорожники и автофургоны. Наш коллектив не случаен — все сотрудники фанаты общепринятого автомобилестроения. Большинство из них были связаны с компанией с самого начала. Для них https://trisauto.md/ проводит профессиональную подготовку по повышению квалификации; курсы проводятся для нас, например, дилерскими центрами Bosch.

Ремонтируем системы привода, привода и рулевого управления (насосы гидроусилителя , катушка, рулевые механизмы, штанги), подвески, тормоза, глушители (глушители, катализаторы, гибкие соединения), ремонтируем двигатели.

Каждое вмешательство в области ходовой части и ее компонентов завершает геометрию системы рулевого управления/ выравнивание колес/, благодаря чему заказчик оставляет нам полностью функциональный автомобиль.

Каждый визит автомобиля на завод начинаем с оформления заказа на обслуживание , а после завершения ремонта заполняем Карту ремонта автомобиля. Благодаря надежной документации можем воссоздать историю ремонтов, выполненных в компании.

Проводим периодические и текущие осмотры автомобилей в соответствии с требованиями Авторизованных СТО /Авторизованных СТО/, а также осмотр автомобилей перед их покупкой.

Имеем собственный склад расходных материалов: масла, присадки к топливу, фильтры/масло, воздух, топливо, салон — антипыльца/, свечи, дворники, тормозные колодки, аккумуляторы/Bosch, Центры/.

Также мы работаем с крупнейшими поставщиками запчастей на автомобильном рынке.

Мастерская предлагает замену масла — мы рекомендуем автомобильные масла Mobil, Texaco, Castrol, а также оригинальные масла Ford и GM.

Наша компания также предоставляет все услуги, связанные с автомобильной электромеханикой. Предлагаем ремонт, замену или регенерацию генераторов, стартеров, топливных насосов и всех сопутствующих деталей. Наш сервис также занимается диагностикой и ремонтом автомобильной электроники, т. е. ремонтируем системы впрыска топлива (бензин, дизель), системы безопасности (Air Bag, ABS, ASR, ESP) и системы комфорта.

Приглашаем владельцев европейских, японских и корейских автомобилей и внедорожников alfa romeo, audi, bmw, citroen, honda, hyundai, kia, mazda, mercedes, mitsubishi, peugeot, renault, seat, subaru, suzuki, toyota, volvo и другие