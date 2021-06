Популярные караоке-песни на автомобильную тему

Автомобилям и дорожным приключениям посвящено много хороших песен, с удовольствием исполняемых в караоке водителями и пассажирами всех возрастов. Большинство россиян предпочитают петь композиции, написанные на русском языке, но и поклонники зарубежной эстрады всегда найдут для себя что-то подходящее. В этом обзоре мы решили вспомнить вечные автомобильные хиты, прошедшие испытание временем.

Караоке-песни об автомобилях

Петь в караоке любят многие, поэтому авторы при выборе постарались избежать каких-либо жанровых ограничений. Здесь собраны песни, относящиеся к самым разным стилям: от попсы до рока. Вашему вниманию предлагается настоящая советская и российская классика (хотя, конечно, список далеко не полон).

«Песенка шофера» («А дорога серою лентою вьется…»). Хит в исполнении Олега Анофриева, впервые прозвучавший в фильме «Там, где кончается асфальт» (1963), стал настоящим гимном советских водителей. Вторая волна популярности пришлась на середину девяностых после выхода «Старых песен о главном», где партию главного героя спел Леонид Агутин.

«Веселая покойницкая» («Едешь ли в поезде, в автомобиле…»). Эта песня Владимира Высоцкого, написанная в 1970 году, не только поднимает настроение, но и напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения.

«Автомобили» . Зажигательная мелодия от «Веселых ребят» стала настоящим хитом в 1986 году. Шлягер про автомобили, которые буквально все заполонили, и сегодня очень популярен в караоке онлайн.

«Вишневая девятка» . Девушки из группы «Комбинация» спели о своей заветной мечте в далеком 1993 году. Данная модель авто сегодня уже вышла из моды, но по-прежнему часто упоминается во времена караоке-вечеров.

«Черный бумер» . Первоначальный успех этой композиции Сереги многие связывали с бешеной популярностью фильма «Бумер», вышедшего незадолго до премьеры клипа (2004 г.). Однако время показало, что слушатели по достоинству оценили именно музыкальный контент.

«Король дороги» . Премьера песни «Арии» состоялась в 1995 году (альбом «Ночь короче дня»). Главный герой – байкер, слившийся с дорогой в единое целое, – и сегодня остается кумиром для многих неформалов.

«Трасса Е-95» . Трек впервые прозвучал в альбоме группы «Алиса» «Дурень» (1997 г.). Является культовым для многих российских дальнобойщиков.

«Тихий огонек». После выхода сериала «Дальнобойщики» (2001 г.) с Владиславом Галкиным и Владимиром Гостюхиным эта мелодия звучала везде. Про мчащийся «тихий огонек моей души» с удовольствием поют и в микрофоны современного караоке.

На Западе тоже хватает выдающихся песен, посвященных автомобильной теме. Можно вспомнить Fuel от Metallica, вышедшую в 1997 году, – настоящий гимн для поклонников диких ночных гонок. Композиция Low Rider от подзабытой сегодня группы War стала культовой для поклонников лоурайдеров – пижонистых авто с максимально низким клиренсом. I’m In Love With My Car не так популярна среди любителей онлайн-караоке, как другие хиты Queen, но многие автомобилисты точно оценят ее по достоинству. И это только пара поверхностных примеров.

Многие производители предлагают караоке-оборудование для автомобилей, но лучше все же исполнять любимые песни онлайн в «стационарной» обстановке. Шумное веселье может отвлечь водителя, не говоря уже о ситуациях, когда он сам выступает в качестве исполнителя.

Какую караоке-систему лучше выбрать

Для домашних вечеринок идеально подойдет приставка X-STAR. Комплект X-STAR KARAOKE BOX состоит из следующих компонентов:

караоке-приставки;

2 беспроводных микрофонов;

аудиоресивера;

кабелей RCA-RCA, HDMI и TRS-TRS;

2 адаптеров питания;

2 антироллов;

Bluetooth-пульта с батарейками.

Если хотите управлять караоке онлайн с мобильного устройства, можно бесплатно скачать программу для iOS или Android. Микрофоны работают на расстоянии до 50 метров. При длительной паузе они отключаются автоматически. Приставка X-STAR поддерживает 4K-формат видео, обеспечивающий высокую детализацию и качество изображения.

Особенности приставки

Пользователь может менять настройки звучания, добавлять оригинальные эффекты, записывать выступления и делиться ими в мессенджерах и соцсетях. Программа оценки выставляет баллы, помогающие увидеть объективный уровень исполнения. Разработчики даже рекомендуют использовать эту систему при тренировках вокала. С помощью баллов можно наглядно увидеть, есть ли в занятиях прогресс или нужно что-то менять.

Желающие спеть в караоке онлайн могут сделать это с напарником в режиме дуэта или баттла. В последнем случае победителя определяет программа, выставляющая оценки каждому из участников. Чья партия наберет больше баллов, тот и победил. Перед запуском фонограммы каждый исполнитель может сделать индивидуальные настройки под себя.

Караоке-система X-STAR стоит 48 999 рублей с учетом доставки. Ее можно приобрести в рассрочку на 2–6 месяцев без переплаты. Первые 3 месяца можно бесплатно пользоваться онлайн-базой композиций и клипов. Подписка на 30 дней стоит 599 руб., на 90 дней – 1499 руб. Есть также двухсуточный пакет за 159 руб. на случай внезапных вечеринок. Каталог караоке онлайн X-STAR насчитывает десятки тысяч популярных композиций, регулярно пополняясь новинками.