Подкатной домкрат – незаменимое устройство для ремонта авто

Нередко в процессе ремонта автомобиля или какой-то техники необходимо добраться до днища, в трудные места, доступ к которым ограничен. Раньше классическим решением для выхода из такой ситуации было использование специальной ямы в гараже, но сейчас далеко не у каждого водителя есть гараж, плюс к тому большинство задач можно выполнить и так, просто имея устройство для того, чтобы немного поднять один край транспорта. Именно поэтому, https://tm.by/podkatnye-domkraty домкрат подкатной и пользуется такой невероятной популярностью у автолюбителей, мастеров СТО и людей, которые часто ремонтируют различную технику.

Среди множества существующих типов домкратов именно подкатной вариант стал очень популярным среди простых водителей. Это объясняется простотой его конструкции, применения, возможность всегда возить изделие с собой в багажнике. При небольших размерах устройство способно поднимать грузы в 2 – 2,5 тонны, чего вполне достаточно для того, чтобы работать практически с любой современной иномаркой и даже внедорожниками.

Основные сферы использования подкатных домкратов

Наиболее часто рассматриваемое грузоподъемное оборудование применяется для ремонта автомобилей, когда необходимо подобраться под его дно или же заменить или провести какие-то манипуляции с колесами. Также такой домкрат может использоваться:

На СТО. Здесь даже при наличии гаражной ямы только ею однозначно не обойтись. Домкрат помогает работникам компании быстро и аккуратно обслуживать дорогие машины;

При ремонте промышленных машин и механизмов. Нередко на заводах, в цехах возникает необходимость проводить обслуживание или ремонт тяжелого оборудования и домкрат здесь оказывается хорошим помощником.

Основным направлением использования рассматриваемого оборудования все же является автомобильный ремонт.

На что смотреть при покупке

Чтобы не ошибиться в выборе домкрата, необходимо оценить не только его грузоподъемность, но и такие важные параметры:

Высота максимального подъема. Диапазон подъема может быть самым разным, чаще всего это значение от 450 мм и выше;

Скорость работы может быть важна для условий СТО;

Тип привода. На рынке предлагаются в основном два варианта: приводной или карданный.

Не лишним будет посмотреть и на бренд. Достойные производители обычно предлагают более качественный товар.