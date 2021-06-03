Как правильно выбрать автошколу

В настоящее время машина уже не считается роскошью. Она есть в каждой семье, а у некоторых и не одна. Перед тем, как сесть за руль нужно получить водительское удостоверение. Автошколу нужно выбирать правильно, чтобы овладеть всеми нужными навыками вождения.

Прежде всего начать нужно с медицинской водительской комиссии а именно получения справки для автошколы и ГАИ по фрме 003 ву, которую можно пройти в лицензированных учреждениях. Получить водительскую справку необходимо вместе с копией лицензии котрую ЛПУ должна приложить к медицинской справке при выдаче. Стоить иметь ввиду получить нужную справку за короткое время можно везде по этому необходимо позаботиться об этом заранее.

Дальше стоит ознакомиться со всеми возможными предложениями. Выбрав 3 или 4 автошколы, нужно выписать их номера телефонов и начать звонить. Нужно выяснить о том, где проводятся уроки, сколько надо заплатить за учебу, узнать о расписании и о машинах, которые есть в пользовании автошколы. Нужно составить список всех полученных данных из разных автошкол. Это должно сузить список. После этого надо съездить во все выбранные автошколы. Необходимо ознакомиться с лицензией, узнать больше об инструкторах и учителях. Также, нужно посмотреть на образец договора, который в последствии придется подписывать. Кроме этого, можно попросить лично поприсутствовать на практических и теоретических занятиях.

Если автошкола хорошая, то такую возможность должны предоставить. Находясь на занятии, нужно обратить внимание на техническую оснащенность класса, использование методических рекомендаций, доходчивость подачи материала учителем, его речь и манеру преподавания. Чтобы было с чем сравнить, нужно посетить занятие другого преподавателя. После этого, можно определиться с преподавателем. Затем, надо взглянуть на машины, которые есть в автошколе. Можно поговорить с курсантами о том, как проходят учебные часы. Также, отзывы можно почитать и на сайте.

Перед подписанием договора надо как следует его изучить. Нужно обращать внимание на стоимость, количество часов теории и практики. Кроме этого, должна быть возможность в случае надобности сменить инструктора. Нужно выяснить то, как проходят зачеты и внутренний экзамен. Кроме прочего, стоит узнать о возможности получения дополнительных часов занятий.

Нужно выбирать автошколу, которая будет соответствовать всем этим критериям. Можно выбрать автошколу по отзывам друзей, знакомых и товарищей. Если человек правильно выберет автошколу, то он научится хорошо и безопасно водить автомобиль.