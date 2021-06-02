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В России отзывают два автомобиля Porsche Macan

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Об отзыве сообщила пресс-служба Росстандарта.
Как стало известно, в России отзывают два автомобиля Porsche Macan, которые были выпущены в период с 19 января 2021 года.

Необходимость проведения отзывной компании возникла из-за проблем с амортизаторами.

Как говорится в сообщении ведомства, есть вероятность того, что отдельные резьбовые соединения амортизаторов на передней и задней осях соответствующих автомобилей могли быть многократно затянуты в процессе их производства, в результате чего долговечность этих соединений не может быть гарантирована.

В рамках отзыва в автомобилях проведут проверку крепежных элементов и в случае необходимости их замена с затяжкой в соответствии с действующими техническими требованиями.

В случае если проверка покажет необходимость доработки резьбовых соединений, то кроме крепежных элементов произведут замену опорного кронштейна амортизационной стойки.

porsche Porsche Macan
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