Dongfeng возвращается в Россию с обновлённым кроссовером DFM 580

Китайская компания снова намерена начать покорять автомобильный рынок России и намерена вернутся в страну с обновлённой версией своего кроссовера DFM 580.

Официально о планах начать продажи кроссовера компания не объявляла, и об этом стало известно порталу «Китайские автомобили».

Журналисты сообщили, что в РФ привезли партию обновленных кроссоверов, что позже подтвердили и в компании. При этом сроки старта продаж пока не раскрывают.

В отличие от автомобиля, который был представлен в России в 2019 году, обновленный DFM 580 имеет измененный дизайн и бензиновый 1,8-литровый двигатель.

Его мощность составит 132 л.с., а в качестве трансмиссии будет пятискоростная механика. Также в моторной гамме предложат турбированный полуторалитровый агрегат мощностью 146 л.с.

В паре с ним будет работать вариатор. Напомним, что недавно Dongfeng прекратила продавать в России среднеразмерный кроссовер DFM AX7, но как ранее сообщалось, компания намерена привезти в страну новинки.