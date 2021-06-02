Главная » Новости

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Автопроизводитель BMW объявил стоимость на электрический кроссовер BMW iX, который предложат только в одной версии, но при этом клиенту будут доступны дополнительные опции на выбор.

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей. Модель получила 523-сильную электрическую установку в версии iX xDrive50, но позже в компании обещают начать продажи модификации iX M60 с 600-сильной установкой.

Кроссовер iX xDrive50 имеет установку с показателем крутящего момента 765 Нм, а также он получил систему полного привода, которая будет менять настройки в зависимости от дорожной ситуации. Для разгона кроссоверу потребуется 4,6 секунды до первой сотни.

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей

Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а заявленный запас хода – 630 км. Еще в модели есть адаптивная система рекуперации, позволяющая увеличить запас хода. Она имеет несколько настроек, а также отображает на дисплее уровень заряда при разных стилях вождения.

Пополнить запас хода с 10 до 80% можно за 35 минут, а до 150 км – за 10 минут. В комплекте будет зарядный кабель для бытовых розеток, а опционально предложат кабель Professional с помощью которого можно зарядить батарею от станций зарядки.

 

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей

Россиянам новый BMW iX предложат в комплектациях Atelier, Loft и Suite, а оформление салона может быть в двух версиях — Base и Sport.

Уже в минимальной комплектации электрокар имеет интегральное активное рулевое управление и пневматическую подвеску, климат-контроль на четыре зоны, панорамную крышу, цифровую панель приборов и большой экран мультимедийной системы, светодиодные фары и многое другое.

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей

За дополнительную плату можно заказать ряд систем безопасности и помощи водителю, а также зимние опции, аудиосистему Harman/Kardon с 18 динамиками и многое другое.

Производство BMW iX на предприятии в Дингольфинге начнут только в ноябре, и в России первые партии появятся зимой.

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей

bmw BMW iX
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика