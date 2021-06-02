Автопроизводитель BMW объявил стоимость на электрический кроссовер BMW iX, который предложат только в одной версии, но при этом клиенту будут доступны дополнительные опции на выбор.

Новый электрокроссовер BMW iX оценили на рынке РФ от 8,5 млн рублей. Модель получила 523-сильную электрическую установку в версии iX xDrive50, но позже в компании обещают начать продажи модификации iX M60 с 600-сильной установкой.

Кроссовер iX xDrive50 имеет установку с показателем крутящего момента 765 Нм, а также он получил систему полного привода, которая будет менять настройки в зависимости от дорожной ситуации. Для разгона кроссоверу потребуется 4,6 секунды до первой сотни.

Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а заявленный запас хода – 630 км. Еще в модели есть адаптивная система рекуперации, позволяющая увеличить запас хода. Она имеет несколько настроек, а также отображает на дисплее уровень заряда при разных стилях вождения.

Пополнить запас хода с 10 до 80% можно за 35 минут, а до 150 км – за 10 минут. В комплекте будет зарядный кабель для бытовых розеток, а опционально предложат кабель Professional с помощью которого можно зарядить батарею от станций зарядки.

Россиянам новый BMW iX предложат в комплектациях Atelier, Loft и Suite, а оформление салона может быть в двух версиях — Base и Sport.

Уже в минимальной комплектации электрокар имеет интегральное активное рулевое управление и пневматическую подвеску, климат-контроль на четыре зоны, панорамную крышу, цифровую панель приборов и большой экран мультимедийной системы, светодиодные фары и многое другое.

За дополнительную плату можно заказать ряд систем безопасности и помощи водителю, а также зимние опции, аудиосистему Harman/Kardon с 18 динамиками и многое другое.

Производство BMW iX на предприятии в Дингольфинге начнут только в ноябре, и в России первые партии появятся зимой.