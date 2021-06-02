Опель Инсигния – стильный автомобиль бизнес класса

В России Opel Insignia пользуется заслуженной популярностью. Надежный кузов, богатое оснащение и презентабельный внешний вид делают его достойным соперником среди автомобилей бизнес-класса. Покупателям доступны три варианта исполнения кузова – седан, хэтчбек и универсал.
Экстерьер
Отличительными чертами дизайна любого авто Инсигния является элегантный, изящный и в то же время спортивно – агрессивный стиль. Ему присущи минимализм и плавные линии обвода.
Интерьер
Для отделки салона используются высококачественные материалы, которые обладают водо – и грязеотталкивающими свойствами. Большой объем пространства в задней части салона позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно. Ортопедические передние кресла имеют валик, поддерживающий поясничную область, и восемь позиций регулировки.
Комбинированная приборная панель, мультимедийный экран, навигационная система. Предусмотрено множество боксов для размещения мелких предметов.
Багажник открывается автоматически и оборудован приспособлениями для крепления и неподвижной фиксации груза. Весь необходимый инструмент помещается в специальных отсеках.
Тест – драйв
Машина имеет хорошую динамику разгона, ведет себя прогнозируемо в любых дорожных ситуациях. Устойчива на дороге, держит повороты. Коробка передач переключается плавно.
Технические характеристики
- двигатели – бензиновые объемом 1,6 – 2,8 литров и мощностью 170 – 250 лс;
- дизельные – объемом 2 литра и мощностью 120 – 195 лс;
- коробка передач – механическая или автоматическая шестиступенчатая;
- расход топлива от 7 до 9,1 л;
- привод – передний или полный.
- Essentia – базовое оснащение;
- Eleganse;
- Active;
- Cosmo;
- Business Edition;
- ОРС;
- Country Tourer;
- Sport.
Варианты комплектации:
В настоящее время модель Опель Инсигния больше не производится, но по — прежнему доступна в продаже.
Мы побывали в салоне официального дилера Opel – ГК FAVORIT MOTORS. Нашему вниманию был предоставлен большой ряд моделей Опель.
Помимо продаж компания обеспечивает и сервис для авто Инсигния.
К услугам автолюбителей:
- огромный ассортимент оригинальных запчастей на любую модель Опель. Редкие запчасти поставляются под заказ прямо со склада производителя;
- ремонт и покраска кузова или любого отдельного элемента. Для восстановления используются только качественные материалы. Все работы выполняют обученные специалисты, имеющие большой опыт и высокую квалификацию;
- эвакуация автомобиля в случае поломки в дороге или ДТП;
- замена авто на время ремонта.
ГК FAVORIT MOTORS, как официальный дилер Opel в Москве, может гарантировать своим покупателям минимальные цены на автомобили Опель Инсигния с пробегом.
Мы рекомендуем потенциальным покупателям воспользоваться всеми преимуществами, которые доступны при покупке и обслуживании автомобилей марки Опель, и благодарим их за предоставленную информацию.