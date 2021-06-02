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Опель Инсигния – стильный автомобиль бизнес класса

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В России Opel Insignia пользуется заслуженной популярностью. Надежный кузов, богатое оснащение и презентабельный внешний вид делают его достойным соперником среди автомобилей бизнес-класса. Покупателям доступны три варианта исполнения кузова – седан, хэтчбек и универсал.

Содержание
  1. Экстерьер
  2. Интерьер
  3. Тест – драйв
  4. Технические характеристики
  5. Варианты комплектации:

Экстерьер

Отличительными чертами дизайна любого авто Инсигния является элегантный, изящный и в то же время спортивно – агрессивный стиль. Ему присущи минимализм и плавные линии обвода.

Опель Инсигния – стильный автомобиль бизнес класса

Интерьер

Для отделки салона используются высококачественные материалы, которые обладают водо – и грязеотталкивающими свойствами. Большой объем пространства в задней части салона позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно. Ортопедические передние кресла имеют валик, поддерживающий поясничную область, и восемь позиций регулировки.

Комбинированная приборная панель, мультимедийный экран, навигационная система. Предусмотрено множество боксов для размещения мелких предметов.

Багажник открывается автоматически и оборудован приспособлениями для крепления и неподвижной фиксации груза. Весь необходимый инструмент помещается в специальных отсеках.

Опель Инсигния – стильный автомобиль бизнес класса

Тест – драйв

Машина имеет хорошую динамику разгона, ведет себя прогнозируемо в любых дорожных ситуациях. Устойчива на дороге, держит повороты. Коробка передач переключается плавно.

Технические характеристики

  • двигатели – бензиновые объемом 1,6 – 2,8 литров и мощностью 170 – 250 лс;
  • дизельные – объемом 2 литра и мощностью 120 – 195 лс;
  • коробка передач – механическая или автоматическая шестиступенчатая;
  • расход топлива от 7 до 9,1 л;
  • привод – передний или полный.
  • Essentia – базовое оснащение;
  • Eleganse;
  • Active;
  • Cosmo;
  • Business Edition;
  • ОРС;
  • Country Tourer;
  • Sport.

Варианты комплектации:

В настоящее время модель Опель Инсигния больше не производится, но по — прежнему доступна в продаже.

Мы побывали в салоне официального дилера Opel – ГК FAVORIT MOTORS. Нашему вниманию был предоставлен большой ряд моделей Опель.

Помимо продаж компания обеспечивает и сервис для авто Инсигния.

К услугам автолюбителей:

  • огромный ассортимент оригинальных запчастей на любую модель Опель. Редкие запчасти поставляются под заказ прямо со склада производителя;
  • ремонт и покраска кузова или любого отдельного элемента. Для восстановления используются только качественные материалы. Все работы выполняют обученные специалисты, имеющие большой опыт и высокую квалификацию;
  • эвакуация автомобиля в случае поломки в дороге или ДТП;
  • замена авто на время ремонта.

ГК FAVORIT MOTORS, как официальный дилер Opel в Москве, может гарантировать своим покупателям минимальные цены на автомобили Опель Инсигния с пробегом.

Мы рекомендуем потенциальным покупателям воспользоваться всеми преимуществами, которые доступны при покупке и обслуживании автомобилей марки Опель, и благодарим их за предоставленную информацию.

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