Автомобильные домкраты

С использованием автомобильного домкрата можно быстро поднять и надежно закрепить транспортное средство на требуемой высоте. Количество моделей этих устройств очень велико, и для правильного выбора надо учитывать их важнейшие характеристики.

Грузоподъемность

С помощью конкретного домкрата можно поднимать груз, не превышающий допустимый вес. Несоблюдение данного правила чревато поломкой подъемного устройства или повреждением авто. Поэтому грузоподъемность является основополагающим критерием при подборе домкрата.

Автолюбителям желательно использовать ромбический домкрат с максимальной грузоподъемностью 1,5-2 т.

Сотрудникам автосервисов лучше приобрести домкрат подкатной, позволяющий поднимать как внедорожники весом больше 2,5 т, так и малолитражные автомобили весом до 1 т.

Водителям грузовых машин и фур требуются домкраты, которые могут поднимать вес до 30 т.

Высота подхвата и подъема домкрата

Под высотой подхвата понимается дистанция между землей и днищем авто, с которой выполняется подъем. Эта характеристика варьируется в пределах 60-250 мм. Выбор необходимо делать на основании дорожного просвета (клиренса) авто. Для подъема внедорожников и автомашин с увеличенным клиренсом подойдет устройство почти любого типа (ромбовидный, реечный или бутылочный домкрат). Для подъема транспорта с клиренсом не больше 150 мм желательно использовать подкатный, зацепной или винтовой домкрат.

Высота подъема авто у большинства домкратов составляет от 300 до 500 мм. Этого вполне достаточно для демонтажа колеса или получения доступа к тросу ручника. Реечные модели могут поднимать авто на высоту больше 1 м над землей, тем не менее, их использование целесообразно лишь в редких случаях (например, чтобы приподнять внедорожник, завязший в грязи).

Тип приведения в действие

Помимо конструктивных особенностей домкраты различаются по типу привода:

Механические устройства выполняют подъем в результате физического воздействия человека на рукоятку путем вращения или нажима. Такие домкраты подходят для редкого использования.

Гидравлические устройства приводятся в действие подобно механическим, но требуют меньших физических усилий за счет давления, которое создается рабочей жидкостью.

Пневматические устройства функционируют за счет действия сжатого воздуха, поступающего от пневматической сети, выхлопной трубы авто или баллона с газом. Они совсем не требуют усилий и выполняют подъем моментально.

Таким образом, при выборе домкрата надо принимать во внимание целый ряд факторов. Наряду с техническими параметрами этих устройств важную роль играет производитель, от которого зависит качество изделия.