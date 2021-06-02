Автомобильные домкраты

С использованием автомобильного домкрата можно быстро поднять и надежно закрепить транспортное средство на требуемой высоте. Количество моделей этих устройств очень велико, и для правильного выбора надо учитывать их важнейшие характеристики.
Грузоподъемность
С помощью конкретного домкрата можно поднимать груз, не превышающий допустимый вес. Несоблюдение данного правила чревато поломкой подъемного устройства или повреждением авто. Поэтому грузоподъемность является основополагающим критерием при подборе домкрата.
- Автолюбителям желательно использовать ромбический домкрат с максимальной грузоподъемностью 1,5-2 т.
- Сотрудникам автосервисов лучше приобрести домкрат подкатной, позволяющий поднимать как внедорожники весом больше 2,5 т, так и малолитражные автомобили весом до 1 т.
- Водителям грузовых машин и фур требуются домкраты, которые могут поднимать вес до 30 т.
Высота подхвата и подъема домкрата
Под высотой подхвата понимается дистанция между землей и днищем авто, с которой выполняется подъем. Эта характеристика варьируется в пределах 60-250 мм. Выбор необходимо делать на основании дорожного просвета (клиренса) авто. Для подъема внедорожников и автомашин с увеличенным клиренсом подойдет устройство почти любого типа (ромбовидный, реечный или бутылочный домкрат). Для подъема транспорта с клиренсом не больше 150 мм желательно использовать подкатный, зацепной или винтовой домкрат.
Высота подъема авто у большинства домкратов составляет от 300 до 500 мм. Этого вполне достаточно для демонтажа колеса или получения доступа к тросу ручника. Реечные модели могут поднимать авто на высоту больше 1 м над землей, тем не менее, их использование целесообразно лишь в редких случаях (например, чтобы приподнять внедорожник, завязший в грязи).
Тип приведения в действие
Помимо конструктивных особенностей домкраты различаются по типу привода:
- Механические устройства выполняют подъем в результате физического воздействия человека на рукоятку путем вращения или нажима. Такие домкраты подходят для редкого использования.
- Гидравлические устройства приводятся в действие подобно механическим, но требуют меньших физических усилий за счет давления, которое создается рабочей жидкостью.
- Пневматические устройства функционируют за счет действия сжатого воздуха, поступающего от пневматической сети, выхлопной трубы авто или баллона с газом. Они совсем не требуют усилий и выполняют подъем моментально.
Таким образом, при выборе домкрата надо принимать во внимание целый ряд факторов. Наряду с техническими параметрами этих устройств важную роль играет производитель, от которого зависит качество изделия.